O grupo tailandês Minor International vendeu por 313 milhões de euros os três hotéis que detinha em Lisboa à Invesco Real Estate, que, posteriormente, serão alugados à NH, que os explorará a partir do final de julho, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado da Comissão Nacional do Mercado de Valores espanhola (CNMV), hoje divulgado, com esta operação, o grupo tailandês cumpre o compromisso feito na Oferta Pública de Aquisição (OPA), com a qual assumiu o controlo da NH, designadamente de explorar uma transação que permitisse à espanhola gerir os seus hotéis em Portugal e no Brasil.

Para materializar o compromisso, o Minor alcançou um acordo vinculativo para a venda dos três hotéis que detinha em Lisboa a fundos geridos pelo Invesco Real Estate que, posteriormente, alugará à NH, que os explorará, previsivelmente a partir do final de julho, com um contrato de aluguer sustentado e com uma duração de 20 anos prorrogáveis, especifica o comunicado.