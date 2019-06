Actualidade

A Juventude Social-Democrata (JSD) vai promover, entre outubro e dezembro, em conjunto com o grupo parlamentar, um concurso de comunicação política em homenagem ao histórico assessor de imprensa do partido, Zeca Mendonça, falecido em 28 de março.

De acordo com uma nota hoje divulgada pela JSD, o concurso será anual e distinguirá trabalhos de comunicação política, nas modalidades "Teoria" e "Prática", sendo aberto a jovens até aos 30 anos e com um prémio monetário de mil euros.

Cada candidato só pode concorrer com um trabalho (individual ou coletivo) em cada edição, refere ainda o regulamento do concurso, que terá como presidente do júri o jornalista Paulo Magalhães, atualmente assessor do Presidente da República.