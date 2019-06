Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 27 jun 2019 (Lusa) - O Conselho Superior da Magistratura (CSM) aplicou a pena de aposentação compulsiva ao juiz Vítor Vale, do Tribunal de Famalicão, por falsas declarações como testemunha, esclareceu hoje fonte do CSM.(SUBSTITUI NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR FALSAS DECLARAÇÕES, CONTRARIAMENTE AO QUE HAVIA SIDO REVELADO ANTERIORMENTE PELA FONTE JUDICIAL)

O Conselho Superior da Magistratura aprovou, por maioria, a aplicação da pena de "aposentação compulsiva" ao juiz por "ter assumido um comportamento incompatível com a dignidade indispensável ao exercício das suas funções", refere a deliberação do CSM tomada em plenário no passado dia 18 de junho.

Sete membros do CSM votaram pela aplicação da pena de aposentação compulsiva do magistrado, enquanto seis outros membros do mesmo órgão de disciplina defenderam que devia ter sido aplicada a pena de suspensão de exercício de funções.