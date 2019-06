Actualidade

Três dos 13 detidos no concelho de Loulé, distrito de Faro, no âmbito da Operação "DYNAMO", de combate à comercialização ilegal de tabaco, ficaram em prisão preventiva, após primeiro interrogatório judicial, anunciou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado hoje divulgado, a GNR refere que a medida de coação mais gravosa foi aplicada a três dos arguidos, quatro ficaram com apresentações em posto policial da área de residência, com retenção de passaporte, enquanto aos restantes seis arguidos o Tribunal de Instrução Criminal de Faro decretou-lhes a proibição de contacto com os restantes detidos.

Na quarta-feira a GNR revelou que deteve 13 pessoas na zona de Loulé, distrito de Faro, no âmbito da Operação "DYNAMO", de combate à comercialização ilegal de tabaco, tendo sido apreendidos 15 milhões de cigarros.