O Governo português indicou hoje que "não existe até ao momento qualquer informação" sobre cidadãos portugueses afetados pelo ataque hoje ocorrido em Tunes, capital da Tunísia.

"A embaixada de Portugal em Tunes continua a acompanhar esta ocorrência, através do contacto com as autoridades tunisinas", indicou à Lusa o fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

Pelo menos um polícia morreu e oito pessoas ficaram feridas na sequência de um duplo atentado suicida ocorrido hoje em dois locais diferentes em Tunes, anunciaram fontes de segurança à agência de notícias Efe.