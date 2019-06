CORREÇÃO E NOVO TÍTULO

(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO TÍTULO E NO TEXTO QUE OS DADOS EXCLUEM AS VIAGENS DIÁRIAS E REFEREM-SE A VIAGENS COM ESTADAS DE MAIS DO QUE UMA NOITE EM LAZER OU TRABALHO)

Portugal ficou no segundo lugar entre os países da UE onde a população mais usou o carro como principal meio de transporte para viagens longas em 2017, seguindo-se o autocarro e o comboio, numa lista liderada pela Eslovénia.

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), o Eurostat, de um total de cerca de 17,5 milhões de deslocações registadas no país para viagens que impliquem estadas de mais do que uma noite de portugueses em 2017, quase 80% foram feitas com recurso a veículos motorizados (privados ou alugados).