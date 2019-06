Actualidade

Finalistas do curso de teatro da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) apresentam, no início de julho, "Ensaio Tchéckhov", um espetáculo que cruza a obra e a vida do autor russo.

Em "Ensaio Tchéckhov", a vida e a obra do dramaturgo russo andam "de mãos dadas", interligando três pequenas peças cómicas com registos biográficos do autor, refere a organização do espetáculo, que vai estar em cena na Oficina Municipal do Teatro, em Coimbra, entre 04 e 13 de julho.

O espetáculo tem como ponto de partida três peças em um ato do escritor - "O Pedido de Casamento", "O Urso" e "Os Malefícios do Tabaco" -, textos curtos em que a vida russa do final do século XIX surge sempre como pano de fundo, revelando também "o fundamental da estética" de Tchéckhov.