Actualidade

O CDS na Assembleia Municipal de Lisboa pediu explicações à Câmara lisboeta por causa da permissão do estacionamento parcial de carros em cima do passeio numa zona concessionada à empresa municipal de estacionamento na freguesia de Campolide.

Diogo Moura, líder da bancada municipal e presidente da concelhia do CDS/Lisboa, disse à Lusa compreender os constrangimentos de estacionamento em muitos locais da cidade, mas considerou que a resolução deste problema "não pode ser feita prejudicando a circulação de peões, em particular quem se desloca em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida".

Os deputados municipais centristas entregaram hoje à tarde à presidente da Assembleia Municipal um pedido de esclarecimento por parte da EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa e da Câmara Municipal.