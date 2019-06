Actualidade

A agência da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) alertou hoje para uma "emergência humanitária sem precedentes" na região do Sahel, devido à violência armada que provocou 4,2 milhões de deslocados.

Do número total, um milhão de pessoas viram-se forçadas a abandonar as suas casas no último ano, segundo as declarações da chefe da OCHA para a África Ocidental e Central, Sophie Garde Thomle, em conferência de imprensa.

As Nações Unidas destacaram o número de deslocados no Mali, Burkina Faso e Níger, que aumentou cinco vezes em comparação há um ano, atingindo os 347.000.