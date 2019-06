Actualidade

A Serra Leoa foi hoje reconduzida na liderança do g7+, organização que junta 20 países considerados frágeis, ficando à frente da estrutura até à próxima reunião, em 2021.

A decisão foi hoje tomada, em Lisboa, de forma unânime pelos 20 membros da organização, no último dia do quinto encontro ministerial do g7+, reconduzindo o atual presidente, Francis Kai Kai, ministro do Planeamento e do Desenvolvimento Económico da Serra Leoa.

Francis Kai Kai agradeceu a confiança depositada pelos outros membros do grupo e prometeu continuar "o ímpeto" da organização.