Actualidade

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, vai ser a diretora de campanha nas próximas eleições legislativas, cargo que resulta de uma escolha direta do líder do partido, António Costa.

Nestas funções, segundo fonte oficial do PS, Ana Catarina Mendes será coadjuvada por dois diretores operacionais: Duarte Cordeiro, líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) e atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares; e Hugo Pires, secretário nacional para a Organização e deputado eleito pelo círculo de Braga.

Ana Catarina Mendes foi já coordenadora nacional da campanha dos socialistas nas eleições autárquicas de 2017, funções que agora se prepara para repetir. Nas recentes eleições europeias, o diretor de campanha do PS foi o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.