Actualidade

A direção do PS vai impor a todos os seus candidatos a deputados que assinem um código de ética, tal como aconteceu em 2015, na sequência de uma orientação dada pelo secretário-geral dos socialistas, António Costa.

O PS reúne-se hoje em Comissão Nacional, o órgão máximo partidário entre congressos, para aprovar os critérios e as metodologias na escolha dos seus candidatos a deputados, processo que ficará concluído em 23 de julho com a aprovação definitiva das listas em Comissão Política deste partido.

Segundo a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, o novo código de ética será objeto de análise na reunião da Comissão Política de 23 de julho, manterá grande parte do teor do anterior de 2015, mas "será atualizado" em função de desenvolvimentos verificados ao longo da presente legislatura.