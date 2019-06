Actualidade

O Governo angolano anunciou hoje que Angola vai acolher, de 18 a 22 de setembro, a I edição da Bienal de Luanda - Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, que vai reunir 16 países africanos, esperando-se 600 participantes internacionais.

O anúncio foi feito numa cerimónia que contou com a participação de membros do executivo angolano, do diretor-geral adjunto da UNESCO, Firmin Matoko, da representante da Comissária para os Assuntos Sociais da União Africana, Ângela Martins, e do coordenador do Sistema das Nações Unidas em Angola, Paolo Baladelli.

Na sua intervenção, a ministra de Estado para a Área Social de Angola, Carolina Cerqueira, ex-ministra da Cultura, disse que o país acolhe esta bienal na sequência de um compromisso assumido pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, em França, aquando da sua visita oficial àquele país, em maio de 2018.