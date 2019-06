Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou hoje uma proposta do PS para a transferência de competências do Estado para os órgãos do município nos domínios da educação e do transporte de passageiros em vias navegáveis interiores.

O documento, apreciado em reunião plenária, contou com os votos contra do BE, PEV, PCP e de um deputado independente, a abstenção do PAN, MPT, CDS e de um deputado independente, tendo as restantes forças políticas e eleitos independentes votado favoravelmente.

O PCP, o PEV e o BE apresentaram propostas de rejeição destas competências, que acabaram por ser chumbadas pela AML.