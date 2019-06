Actualidade

O defesa francês Valentin Rosier assinou contrato com o Sporting para as próximas cinco temporadas, proveniente do Dijon, clube da primeira divisão francesa de futebol, que recebe a título definitivo Mama Baldé, anunciaram hoje os 'leões'.

Em comunicado, o clube da I Liga portuguesa dá conta de que Rosier fica com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros e que na mesma operação Mama Baldé ingressa no Dijon. Os franceses indicaram que ofereceram três anos de contrato ao extremo da Guiné-Bissau.

"Estou muito orgulho em representar o Sporting Clube de Portugal, estas cores e todos os seus adeptos. Eu farei o máximo, nós faremos o máximo para trazer todos os títulos possíveis", referiu o defesa gaulês.