Actualidade

O futebolista Rafael Camacho, internacional sub-20 português que representava o Liverpool, assinou contrato válido por cinco épocas com o Sporting, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa.

Depois de passar nos escalões de formação do Sporting, do Manchester City e do Real Massamá, por empréstimo dos ingleses, o extremo direito de 19 anos esteve nas últimas três épocas na academia do Liverpool.

Esta época dividiu-se entre os juniores e na equipa de sub-23, em que foi uma presença regular, contando ainda duas aparições na primeira equipa dos 'reds' durante a sua passagem por Liverpool.