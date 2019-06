OE2019

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga hoje a síntese de execução orçamental em contas públicas até maio, depois de as administrações públicas terem registado o primeiro défice do ano até abril, ainda assim abaixo do verificado no período homólogo.

De acordo com o último relatório da DGO, as administrações públicas registaram um défice de 1.259 milhões de euros até abril, uma melhoria de 786 milhões de euros na comparação com o mesmo período de 2018, mas o primeiro défice das administrações públicas este ano.

Contudo, apesar de ser o primeiro défice das administrações públicas em 2019, o Ministério das Finanças explicou que a melhoria de 786 milhões de euros, face ao período homólogo, deveu-se ao crescimento da receita de 4,5%, muito superior ao da despesa, de 1,1%, enquanto a despesa primária (antes de juros e outros encargos da dívida) cresceu 1,7%.