Actualidade

Quarenta eventos portugueses de cultura e desporto, entre os quais festivais de música e, pela primeira vez provas de atletismo, vão receber apoio financeiro para serem mais sustentáveis e ecológicos, através do programa Sê-Lo Verde.

Os promotores de eventos abrangidos pela terceira edição do programa Sê-Lo Verde, do Fundo Ambiental, assinam hoje contrato no Porto com a presença do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes.

Nesta terceira edição, o Sê-lo Verde vai apoiar, com cerca de 600 mil euros, 40 candidaturas e 88 medidas de sustentabilidade ambiental, com destaque para a inclusão de provas de atletismo, como a Meia Maratona do Porto, o Leiria Run e o Ultra Trilhos Rocha da Pena, no Algarve.