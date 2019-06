Actualidade

O ex-secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, considerou que o acordo assinado em 2006 para a criação do Museu Berardo "desprotegeu de forma inaceitável a posição do Estado", criando condições de exceção.

Contactado pela agência Lusa, o titular da Secretaria de Estado da Cultura, entre 2012 e 2015, contou que, quando esteve em funções, e leu o protocolo que estabelece o acordo sobre a cedência da Coleção Berardo, com 862 obras de arte, os termos pareceram-lhe "inacreditáveis".

Uma cláusula do protocolo assinado entre o Estado e o colecionador José Berardo para a criação do museu no Centro Cultural de Belém (CCB), impede qualquer classificação da Coleção Berardo, caso o Estado não exerça o seu direito de opção de compra.