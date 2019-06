Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje em Osaka, à margem da cimeira do G20, a redução das tensões no Golfo Pérsico e a manutenção do acordo nuclear de 2015 com o Irão.

O acordo foi um fator de estabilidade e "será muito importante preservá-lo", disse aos jornalistas.

Guterres defendeu que evitar um confronto no Golfo deve ser uma grande preocupação para os principais participantes na cimeira.