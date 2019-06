Actualidade

O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15) considerou que a resolução que determina o fim das funções do atual chefe de Estado não tem "valor jurídico" e pede ação do Ministério Público.

"A comissão permanente do Madem-G15 considera inexistente e sem qualquer valor jurídico a falsa resolução encomendada por Domingos Simões Pereira (líder do PAIGC) para assaltar a Presidência da República através de métodos antidemocráticos, inconstitucionais e criminosos", refere o segundo partido mais votado nas legislativas de 10 de março numa nota à imprensa, a que a Lusa teve hoje acesso.

Na nota, o Madem-G15 pede ao Ministério Público, "no âmbito das suas competências, nomeadamente a de titular da ação penal e fiscalizador da legalidade, a encetar todas as diligências necessárias a fim de tomar as pertinentes medidas punitivas contra todos os indivíduos implicados nesta tentativa de golpe de Estado orquestrada na Assembleia Nacional Popular".