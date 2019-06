Actualidade

O advogado dos últimos nove moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, foi hoje impedido de entrar no edifício por agentes da PSP e pela segurança privada contratada para o local pela VianaPolis.

Depois de ter sido impedido duas vezes de entrar no edifício, Magalhães Sant'Ana afirmou aos jornalistas que vai apresentar uma queixa na Ordem dos Advogados por ter sido "impedido de exercer o mandato".

Para o advogado, a Sociedade VianaPolis está a ter uma "postura ditatorial" e uma "atitude prepotente que viola os diretos, liberdades e garantias".