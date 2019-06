Actualidade

Mais de uma centena de funcionários judiciais manifestaram-se hoje, no Porto, no segundo de cindo dias de greve alternada em que reclamam a integração de um suplemento de 10% no ordenado, como acontece já com magistrados.

"Temos a informação de que o Palácio da Justiça de Coimbra está encerrado e de que em Lisboa e na margem Sul há vários juízos que também estão fechados", disse à Lusa o presidente do Sindicato dos Funcionários da Justiça, Fernando Jorge.

Com faixas em que reclamam "Justiça para quem nela trabalha", os funcionários judiciais queixam-se, nas escadarias do Palácio da Justiça do Porto, de "atitudes discriminatórias" face à integração no vencimento do valor do suplemento mensal auferido por juízes ou procuradores.