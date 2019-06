Actualidade

A greve dos magistrados do Ministério Público e dos Funcionários Judiciais fez com que hoje a atividade judiciária esteja praticamente parada com muito julgamentos adiados nos distritos judiciais de Lisboa e Évora, segundo o procurador José Niza.

"A adesão à greve dos magistrados do Ministério Público mantém-se em níveis idênticos aos dois dias anteriores, isto é, entre os 90 e os 100% o que significa que a atividade judiciária está parada com muitos julgamentos e diligências adiadas", disse à Lusa José Niza, membro do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP).

Segundo dados do sindicato, o juízo Central Criminal de Lisboa (antigas varas criminais) regista uma greve entre os 90 e os 100%, sendo que obrigou ao adiamento de vários julgamentos e diligências, tal como aconteceu no tribunal de família e menores.