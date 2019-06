Actualidade

O ministro do Ambiente afirmou hoje que os "abusados" no processo do prédio Coutinho são os poderes públicos e não os moradores, que "não podem estar ali" e sabem que têm de abandonar aquele edifício em Viana do Castelo.

Questionado se seria um abuso da Sociedade VianaPolis deixar os últimos nove residentes daquele prédio em Viana do Castelo sem gás, luz e água, Matos Fernandes respondeu: "Aqui os abusados somos nós, os poderes públicos, porque [os moradores] há 19 anos que sabem que têm de sair de lá".

"As pessoas não podem estar ali, é um edifício público, que foi expropriado e que tem de começar a ser desconstruído", disse Matos Fernandes, acrescentando que os moradores "estão a ocupar um espaço que não é deles", estão a "incumprir" uma decisão judicial e "correm o risco de estar a cometer um crime".