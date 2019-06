Actualidade

A ministra da Justiça acredita que as recomendações do grupo de Estados contra a corrupção do Conselho da Europa (GRECO) serão cumpridas em breve, depois de o relatório de junho revelar uma evolução positiva no cumprimento das recomendações.

O GRECO discutiu, na semana passada, em Estrasburgo, o relatório sobre Portugal, retratando o ponto da situação sobre o cumprimento das recomendações feitas aos Estados membros no contexto das avaliações mútuas sobre "Prevenção da Corrupção nos membros dos Parlamentos, Juízes e Procuradores", com informação atualizada a junho.

"Sinto que numa próxima avaliação muitas destas medidas sugeridas pelo GREGO poderão estar cumpridas, dado que muitas delas estão previstas nos Estatutos dos Magistrados Judiciais e no Estatuto dos Magistrados do Ministério Público", disse a ministra da Justiça à agência Lusa, numa breve análise ao relatório.