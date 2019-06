Actualidade

O Tribunal de Almada começa a julgar, no dia 04 de julho, Diana Fialho e Iuri Mata, casal acusado pelo Ministério Público (MP) de matar a mãe adotiva da arguida, no Montijo, em setembro de 2018.

O início do julgamento está marcado para as 09:30 de 04 de julho, dia em que prossegue uma greve dos funcionários judiciais.

Os arguidos requereram a abertura de instrução, mas, em 10 de maio, o juiz de instrução criminal (JIC) Carlos Delca, do Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, pronunciou-os (decidiu leva-los a julgamento) nos exatos termos da acusação do MP.