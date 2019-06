Actualidade

A ciclista Daniela Reis revalidou hoje o título de campeã portuguesa de contrarrelógio, ao vencer a prova da especialidade nos campeonatos nacionais de estrada, que decorrem em Melgaço.

Daniela Reis, que representa a equipa belga Doltcini-Van Eyck Sport, confirmou o favoritismo e conquistou pela quinta vez o troféu da categoria, ao cumprir os 24,6 quilómetros do 'crono' feminino em 38.41 minutos.

No segundo lugar ficou Liliana Jesus (CE Gonçalves/Azeitonense), que gastou 43.22 minutos para percorrer a mesma distância, com a companheira de equipa Melissa Maia a ficar no lugar mais baixo do pódio, com o tempo de 43.39 minutos.