O avançado Bruma assinou por cinco épocas com o PSV Eindhoven, com o internacional português a assinalar que está a seguir "os passos de Romário e Ronaldo", duas referências do futebol mundial, já retirados.

O clube holandês confirmou hoje a chegada do extremo, de 24 anos, que estava ao serviço do Leipzig e chegou a ser noticiado como possível reforço do FC Porto.

"Agora sou jogador do PSV, seguindo os passos de Romário e Ronaldo", disse o português, em alusão aos dois antigos internacionais brasileiros, que se notabilizaram também na equipa de Eindhoven, antes de vestirem a camisola do FC Barcelona.