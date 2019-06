Actualidade

A ilha do Corvo, a mais pequena dos Açores, recebe este sábado uma semifinal dos International Emmy Awards, um acontecimento inédito que inclui um jantar da comitiva com uma população incrédula e, por vezes, alheia ao evento.

"Belisquei-me para ver se isso era verdade ou não", admitiu à agência Lusa José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal de Vila do Corvo, o único município da ilha que conta pouco mais de 400 habitantes - 430 segundo os últimos dados oficiais -, e que se estende por 17,3 quilómetros quadrados.

A reação é natural, ou não se tratasse da semifinal da 47.ª edição dos International Emmy Awards, promovidos pela Academia Internacional de Televisão, em que serão votados os finalistas da categoria Best Performance by an Actor (Melhor Ator Mundial).