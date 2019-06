Actualidade

Os tribunais em Angola passaram a partir de hoje a ter autonomia financeirase, com a passagem de atribuições do Governo para o Conselho Superior da Magistratura Judicial, respondendo a reivindicação com 27 anos.

Na cerimónia de transferência do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para o Conselho Superior da Magistratura, o ministro de tutela disse que o protocolo, hoje assinado, concretiza princípios da Constituição da República de Angola, como os da separação de poderes, da independência do poder judicial e da autonomia administrativa e financeira.

Segundo Francisco Queiroz, o processo de preparação de transferência começou no início da atual legislatura, com a nomeação de um juiz de carreira para dirigir a Direção Nacional de Administração da Justiça deste departamento ministerial.