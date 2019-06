Actualidade

O Governo injetou de "forma extraordinária" mais 152 milhões de euros nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para redução dos pagamentos em atraso, disse hoje à Lusa o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Segundo Francisco Ramos, esta verba faz parte de um reforço global de 445 milhões de euros este ano nos hospitais, que visa contribuir para "a redução dos pagamentos em atrasos em 2019 e chegar ao fim do ano a zero ou muto próximo de zero".

"Estamos a falar de um crescimento do orçamento do Serviço Nacional de Saúde de 600 milhões de euros em relação a 2018", disse, adiantando que ao longo do primeiro semestre esse orçamento foi reforçado em 445 milhões de euros, 280 milhões decididos em fevereiro e 152 milhões decididos e executados esta semana.