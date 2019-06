Actualidade

O Museu Alberto Sampaio, em Guimarães, vai receber 15 obras "de renome" dos séculos XIX e XX de "autores portugueses muito prestigiados", que vão fazer uma "evolução no tempo e do espaço", disse à agência Lusa a diretora desta instituição.

Segundo Isabel Fernandes, o Museu Alberto Sampaio, "um dos mais bonitos do país", define-se por "um museu de arte sacra até ao século XVIII", e agora passará a ter, em duas "das mais bonitas salas", pinturas e tapeçarias de autores como António da Silva Porto, José Malhoa, Amadeo de Souza Cardoso e Maria Helena Vieira da Silva.

"É um grande prestígio para nós. Este é e sempre será um museu de arte sacra até ao século XVII, mas estas novas peças vão permitir que os nossos visitantes viagem também até aos séculos XIX e XX através de pintores portugueses. Há uma evolução no tempo e no espaço do museu", disse.