O irmão de Afonso Dhlakama, o histórico líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, Elias Dhlakama declinou hoje ser candidato a governador da província de Sofala, centro do país, alegando ter sido "surpreendido" com a proposta.

"Tratou-se de uma surpresa, quando se trata de surpresa, sem nos prepararem psicologicamente, tem as suas consequências", disse Elias Dhlakama, em declarações aos jornalistas.

Dhlakama, 54 anos e general na reserva, falou aos jornalistas, à margem de uma sessão do Conselho Provincial da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) em Sofala, que se reuniu hoje na capital da província, Beira, para escolher o cabeça-de-lista do partido às eleições provinciais de 15 de outubro, que vão decorrer em simultâneo com as presidenciais e legislativas.