Incêndios

A investigação e o combate aos incêndios florestais estão a unir as regiões portuguesas do Alentejo e Algarve e a espanhola da Andaluzia num projeto transfronteiriço, de 24,6 milhões de euros, a apresentar em Évora, na segunda-feira.

O projeto, designado CILIFO - Centro Ibérico de Investigação e Combate aos Incêndios Florestais, envolve 15 instituições e organismos da Eurorregião Andaluzia-Algarve-Alentejo, como agências especializadas, municípios e universidades.

Um dos parceiros portugueses, o único do Alentejo, é a Universidade de Évora (UÉ), que, na segunda-feira, é "palco" da apresentação pública e das jornadas de lançamento do CILIFO, a partir das 11:30, no Colégio Luís António de Verney, revelou hoje a academia alentejana.