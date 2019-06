Actualidade

A onda de calor que está a afetar a Europa já provocou dois mortos em Espanha e levou ao fecho de cerca de quatro mil escolas na França, onde pela primeira vez foi ultrapassada a barreira dos 45ºC.

Em Espanha, um jovem de 17 anos morreu hoje de manhã num hospital em Córdoba, no sul do país, por causa de um golpe de calor que sofreu quando estava a trabalhar no campo, segundo a autoridade regional de saúde da Andaluzia.

A segunda vítima mortal registada foi um homem, de 93 anos, que desmaiou na noite de quinta-feira quando caminhava no centro de Valladolid, acabando por morrer "por causa de insolação", indicou um porta-voz da polícia local à agência de notícias France-Presse.