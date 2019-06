Actualidade

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN), Arménio Maximino, avisou hoje que caso sejam ignoradas as reivindicações do setor vão aumentar as formas de luta e o verão será "muito quente".

"Queremos que o primeiro-ministro olhe com muita atenção para o nosso setor, se não o fizer as manifestações, greves e formas de luta vão-se agudizar e teremos um verão muito, muito quente", disse o responsável à Lusa durante uma manifestação dos trabalhadores em frente do Ministério das Finanças, em Lisboa, no dia em que o setor está em greve.

O STRN marcou para hoje uma concentração no Terreiro do Paço, centro da capital, seguida de marcha para o Ministério das Finanças (na praça ao lado), no mesmo dia em que os profissionais cumprem um dia de greve.