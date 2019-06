Actualidade

Sophia de Mello Breyner Andresen, Fernando Pessoa, Júlio Dinis e Clarice Lispector são alguns dos autores de língua portuguesa visados nas 57 candidaturas, provenientes de 24 países, ao programa de apoio à tradução deste ano, anunciou o Camões Instituto.

"No âmbito do programa de apoio à edição (PAE) de obras traduzidas de autores de língua portuguesa do Instituto Camões, foram recebidas, no concurso que agora encerrou, 57 candidaturas, provenientes de 24 países", um número que "praticamente duplica" o registado em 2018 (33), refere aquele organismo.

De entre os autores que mais interesse suscitaram no estrangeiro para serem traduzidos, o Instituto Camões destacou os nomes dos portugueses Sophia de Mello Breyner Andresen, Fernando Pessoa e Júlio Dinis e da brasileira Clarice Lispector