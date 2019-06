Actualidade

Familiares de um cidadão angolano, vítima de morte súbita, colocaram o caixão com o cadáver dentro de uma esquadra, responsabilizando as autoridades pela sua morte o que desencadeou uma carga sobre os manifestantes, disse hoje a polícia.

O caso sucedeu na quinta-feira numa unidade policial, no município de Luanda, distrito do Sambizanga, e ficaram danificadas sete viaturas além do edifício da esquadra.

De acordo com um comunicado do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, ficaram feridos agentes no incidente.