Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 28 jun 2019 (Lusa) - O Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), gerido pelo Banco de Portugal (BdP), aumentou em 2018 os seus prejuízos para 3,4 milhões de euros, depois de perdas de 2,95 milhões em 2017, foi hoje divulgado.

Para este número "contribuiu o resultado de -5,2 milhões de euros relativo à atividade de aplicação dos recursos do Fundo, parcialmente contrariado pelo reconhecimento de receitas relativas a coimas a favor do FGD, no montante de 1,9 milhões de euros", refere o fundo no seu relatório e contas.

Já os custos do "funcionamento do FGD representaram somente 123 mil euros, ou 66 mil euros, se excluídas as despesas relativas a comissões de liquidação de títulos", adianta a entidade.