OE2019

O excedente da Segurança Social aumentou 22,6% em maio face ao período homólogo, para 1,8 mil milhões de euros, valor que corresponde a 111,7% do saldo global previsto para 2019, indicou hoje o Ministério do Trabalho.

Num comunicado sobre a síntese de execução orçamental publicada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indica que o saldo global do subsetor da Segurança Social registou uma variação de 22,6% face a maio de 2018, o correspondente a um aumento de 336,4 milhões de euros, alcançando os 1,8 mil milhões de euros.

"Este valor representa um grau de execução do saldo previsto no OE19 [Orçamento do Estado para 2019] de 111,7%, ou seja, ultrapassando nos primeiros cinco meses do ano a meta estimada para o conjunto do ano", indica o ministério de José Vieira da Silva.