Actualidade

O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP) disse hoje haver "meias verdades e meias mentiras" nas notícias em torno da posição comunista sobre uma eventual liderança da bloquista Marisa Matias do grupo da Esquerda Unitária no Parlamento Europeu.

"São notícias que são meias verdades, meias mentiras, procurando dizer que o PCP vetou [o nome de Marisa Matias]. (...) A discussão é coletiva. O PCP é um partido muito prestigiado, mas não tem essa força para impor", declarou Jerónimo de Sousa, falando aos jornalistas à margem de um jantar-comício com comunistas da ilha do Faial, Açores.

Questionado pela agência Lusa sobre se apenas o PCP e os comunistas de Chipre votaram contra o nome da bloquista, o líder comunista declarou: "Posso garantir-lhe que essa é uma informação errada, truncada. Foi num quadro muito diverso que se procurou uma solução, que ainda não está arrumada, mas posso garantir-lhe que quem deu essa informação está a fazê-lo de má-fé. Foi uma questão muito mais ampla".