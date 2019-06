Actualidade

Um dos advogados dos últimos nove moradores do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, disse hoje ter sido "aberta a porta do diálogo" com a VianaPolis, mas admitiu não existir nenhum acordo para a saída das pessoas.

Francisco Velloso Ferreira, que integra a sociedade de advogados que representa os moradores, falava aos jornalistas em frente ao edifício Jardim, conhecido como prédio Coutinho, no final de mais de três horas de reuniões com os nove moradores, que ocupam seis frações distribuídas pelos dois blocos do imóvel.

"Registámos como positivo ter sido aberta a porta do diálogo. Neste momento existe um diálogo, não sabemos no que vai dar, mas é um diálogo e esperamos que seja positivo", afirmou Francisco Velloso Ferreira, que prestava declarações ladeado por Magalhães Sant'Ana, outro dos advogados que tem acompanhado os moradores desde o início da ação de despejado, iniciada na segunda-feira.