Actualidade

O antigo Presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso disse que o seu país está num processo de "transição" para novas lideranças e defendeu uma grande reforma política, aproximando eleitos de eleitores.

No caso do Brasil, a nível político, "não só as instituições têm de se renovar como as gerações têm de se renovar", afirmou em entrevista à Lusa Fernando Henrique Cardoso, que foi Presidente entre 1995 e 2003.

"Os tribunais estão funcionando, o congresso está tomando decisões e a liberdade se manteve. Alguns setores estão assustados, e têm lá as suas razões, mais pela verbalização do que pela ação", do atual Presidente, considerou Fernando Henrique Cardoso.