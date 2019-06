Actualidade

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, vai receber uma exposição permanente de obras do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, em Lisboa, e duas temporárias entre 2019 e 2020, fruto de um protocolo assinado hoje.

"O protocolo é mais um passo fundamental para a promoção, difusão e investigação do nosso património artístico, reforçando a coesão territorial, social e económica, através da captação e atração de mais visitantes para os equipamentos culturais do interior do país", referiu o Ministério da Cultura, em comunicado.

Entre os principais objetivos enunciados pelo documento estão a realização de uma exposição temporária no Museu Nadir Afonso com obras a disponibilizar pelo Museu do Chiado, até ao final do mês de novembro.