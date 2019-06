Actualidade

Um ataque do grupo extremista islâmico Talibã contra forças pró-governamentais no Afeganistão matou pelo menos 25 pessoas na província de Baghlan, no norte do país, informaram hoje as autoridades.

O líder regional Fazeluddin Muradi disse que o ataque dos extremista também feriu pelo menos oito combatentes pró-Governo, na sexta-feira, na área de Nahrin.

Os talibãs não reivindicaram de imediato o ataque, mas recentemente o grupo intensificou a sua ofensiva contra as forças de segurança afegãs.