Actualidade

A vice-secretária Adjunta do Departamento de Estado norte-americano para assuntos relacionados com a Venezuela e Cuba, Carrie Filipetti, considera que a transição de poder na Venezuela aconteceria quase de imediato se os cubanos saíssem do país.

"Achamos que, se os cubanos saíssem da Venezuela, veríamos uma transição quase imediata" do regime de Nicolas Maduro, considerado ilegítimo pelos Estados Unidos e outros cerca de 50 países, para Juan Guaidó, autoproclamado Presidente interino do país.

"Claro que eles não têm qualquer interesse em deixar a Venezuela" porque "não lhes interessa ver a democracia voltar à Venezuela", alegou Carrie Filipetti em entrevista à agência Lusa.