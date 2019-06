Incêndios

Três concelhos do distrito de Portalegre e dois do de Santarém apresentam hoje um risco máximo de incêndio e outros 15 concelhos um risco muito elevado, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco muito elevado de incêndio estão 15 concelhos dos distritos de Castelo Branco (6), Faro (3), Portalegre (2), Santarém (2), Guarda (1) e Loulé (1).

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave.