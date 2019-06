Actualidade

O regresso de "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." para uma sexta temporada, que se estreia na segunda-feira em Portugal, só foi possível porque a série conquistou uma audiência independente dos filmes, disse à Lusa o produtor executivo Jeff Bell.

"As pessoas agora vêm a série pelas nossas personagens, e não para ver se o terceiro Klingon da esquerda que estava no filme vai aparecer", afirmou à Lusa o 'coshowrunner', numa conversa em Hollywood.

A especulação sobre o fim da série foi aguda no final da quinta temporada, porque os produtores decidiram matar o protagonista, Phil Coulson, que o público conheceu pela mão de Clark Gregg no primeiro filme do universo cinemático Marvel, "Iron Man".