Actualidade

A sexta temporada da série "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." vai tomar mais riscos e explorar de forma mais profunda a parte sombria dos agentes, disse a atriz Chloe Bennet, que interpreta a heroína Daisy Johnson/Quake.

"Uma das coisas em que a série é boa é a explorar a ideia do que é bom e do que é mau", afirmou a atriz à Lusa, numa conversa em Hollywood. "Todas as personagens têm aquele momento em que o pêndulo da sua moralidade se move. Todas estão a tentar ser a melhor versão de si mesmas, mas ainda assim no fim de contas têm ali uma parte sombria".

A atriz frisou também a importância da mudança de visual da sua personagem, que na nova temporada aparece com madeixas roxas no cabelo e um fato preto com apontamentos da mesma cor. "Parece tolo, mas quando conheço fãs por todo o mundo, de diferentes idades e etnias, vejo o poder de vestir o fato de um super herói", explicou.